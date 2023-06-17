農糧署統計，受創縣市以雲林縣損失125萬元（占90％）、屏東縣損失9萬元（占6％）及嘉義縣損失6萬元（占4％）較為嚴重。

農糧署統計，農作物被害面積178公頃，損害程度6％，換算無收穫面積11公頃，受損作物主要為落花生，被害面積83公頃，損害程度8％，換算無收穫面積7公頃，損失金額87萬元，其次為一期水稻、食用玉米、西瓜及大豆等。

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