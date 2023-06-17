蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫（左）發放每一戶5000元慰問金，盼能為地方盡一份心力。（李忠一攝）

蔡衍明愛心基金會與佛光大學合作，今天（17日）在宜蘭縣礁溪鄉舉辦2023年端午節慰問活動，蔡衍明愛心基金會指出，旺旺集團創辦人蔡衍明從宜蘭發跡，將宜蘭視作故鄉，至今已成立3家基金會，不只照顧長者、弱勢，更盼望年輕人能將孝順視作一種生活習慣。

蔡衍明愛心基金會發放礁溪鄉87戶、9名弱勢生各5000元慰問金，受贈戶李先生說，村裡有些鄉親生活相當辛苦，感謝基金會送愛，讓他們感受到一份溫暖與快樂。

佛光大學暖全服務社社長項允柔說，協助學校整理弱勢戶資料過程中，發現很多人沒辦法負擔家庭基本支出，這筆慰問金可以讓弱勢族群喘一口氣，再繼續為自己、為家庭打拚，爭取更好的生活。

佛光大學校長何卓飛指出，蔡衍明在宜蘭發跡，與佛光大學創辦人星雲大師一樣，心懷對宜蘭鄉親的感恩，將佛光大學設在礁溪；不論是蔡董事長或星雲大師，都希望我們能夠互相幫助，讓宜蘭愈來愈好。礁溪鄉長張永德說，在早期勞力密集的時代，蔡衍明將工廠設在宜蘭，造就了不少就業人口。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫表示，蔡董事長自18歲從台北來宜蘭打拚事業，在宜蘭縣的2家工廠就在蘇澳鎮與冬山鄉，宜蘭是每一名旺旺人的故鄉；1988年在蔡董事長31歲之際，旺旺仙貝開始賺錢，就一直思忖如何回饋故鄉？

徐海倫說，蔡董事長以父母為名成立仕招社會福利基金會，以照顧獨居老人，35年來旺旺集團成立了3家基金會，這段時間受到各縣市、地方上、學校的幫忙，也感謝佛光大學，以及礁溪鄉的鄉親，一起作公益送愛。

她表示，近年來蔡董事長盼望年輕人可以尊重孝道，可以讓孝順成為一種習慣，學校與學生的積極、熱情，協助基金會幫助弱勢族群，未來基金會也會持續回饋故鄉，為地方盡一份心力。