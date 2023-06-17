大陸應急管理部通報，大陸國家防總辦公室17日向江蘇、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、青海省（自治區、直轄市）防辦發出工作提示，部署做好近期南方持續強降雨防範應對工作。尤其長江中下游及江南等地將進入降雨集中期，且正值端午假期，旅遊、探親等流動人員多，防汛形勢複雜嚴峻。

大陸氣象部門預報，6月17日至19日，西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地有大範圍較強降雨過程，部分地區有大到暴雨，局地大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水；20日至24日，江南南部和東部、華南中西部、雲貴高原等地還有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

大陸國家防總辦公室指出，長江中下游及江南等地將進入降雨集中期，且正值端午假期，旅遊、探親等流動人員多，防汛形勢複雜嚴峻。要強化風險意識和底線思維，密切監視天氣發展變化，加強監測預警和聯合會商研判，及時啟動應急回應，落實直達基層責任人的臨災預警「叫應」機制，緊盯山洪地質災害易發區、中小河流、中小水庫、堤防險工險段、城市低窪易澇區、施工工地、旅遊景區等關鍵部位，強化巡查防守，預置搶險救援力量，果斷提前轉移危險區人員，同時加強基層防汛搶險救援人員安全防護，切實把確保人民生命安全放在第一位落到實處。