藝人黃鐙輝與老婆萁萁結婚14年，偶爾會帶岳母萁媽一起接通告，搞笑互動很受觀眾喜愛，沒想到最近岳母出現健康問題，每天都昏昏沉沉的，就醫檢查後，發現是鼻子的息肉過大，很可能導致患者失智或者中風，因此緊急安排手術，對此，今(17日)黃鐙輝也說明最新病況。

萁媽近日因身體不適到醫院看病，未料照完內視鏡之後，醫師說息肉快把鼻子堵住，立刻安排手術，也順利完成了，為此，黃鐙輝晚間在粉專報平安，表示打了通視訊電話，問岳母需要帶什麼東西過去，岳母答道：「需要錢」，接著比了出愛心手勢說：「謝謝老闆」，看到這般精神奕奕的模樣，他也放下心來，直呼：「她肯定沒有失智。」

黃鐙輝解釋岳母先前的打呼聲宛如轟天雷，其實是一項身體警訊，因為醫師說假如腦部長期慢性缺氧，很可能導致失智或中風，好在最後平安無事，呼籲大家不要對打呼這件事掉以輕心，而萁媽術後也曬出鼻息肉的照片，可見鼻孔只剩下一點間隙，上面還畫了一個無奈的人臉，引來許多網友關心：「萁媽您平常只剩下一個鼻孔呼吸吧？」、「真的太大了！」、「怎麼了啦？保重內。」

事實上，黃鐙輝今年母親節曾送岳母「千元大鈔康乃馨」，並拍下整段過程，可見原本岳母興趣缺缺，直到看到手中的錢，才立刻張大嘴巴，接著把禮物要到手後，甚至親吻了花朵，讓黃鐙輝笑說：「什麼叫見錢眼開」，有趣互動讓網友笑成一片：「總是整一下萁媽才快樂」、「太真實可愛了」、「女婿像兒子！」