大陸女星張雨綺出演周星馳電影《長江7號》出道，在戲中扮演溫婉女老師而走紅，近年她在綜藝節目 《乘風破浪的姐姐》再度翻紅，豪爽的性格獲得不少觀眾喜愛，近日她直播賣貨卻脫口：「699（人民幣）我都覺得買不了個襪子」，消費觀念引發網路熱議。

近日張雨綺和郝劭文一同在直播上賣羊毛被，兩人一同介紹產品後，郝劭文詢問將羊毛被價格降到699人民幣（約3008新台幣）行不行，沒想到張雨綺笑著回應：「699？699我都覺得我買不了個襪子」，影片曝光後張雨綺的言論遭到網友討論，有網友認為一般人不富裕，張雨綺的話像在炫耀自己的財力，「我長這麼大還沒見過699一雙的襪子」、「她也不是沒窮過，現在就一個暴發戶的做派」、「699一雙鞋我都不買」、「所以說還不反思為什麼明星能給那麼多錢嗎，都花大價錢了啦」、「699的襪子給我看一眼吧，鑲了鑽？」、「699我們都能買兩百雙襪子了吧」。

事發後，張雨綺今（11）日於微博火速發文道歉：「很抱歉因為我的語言表達不完整引發了一些爭議。我的本意是想表達：羊毛很貴，有一些羊毛襪子699元都買不下來，但這次知名品牌的優質羊毛被可以給到這麼划算的價格，確實是很給力的。謝謝大家的指正，下次我盡可能語言表達更完整一些，避免引起誤會。」貼文曝光後有粉絲在底下留言安慰，也有網友仍不買帳。