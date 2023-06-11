資深藝人楊繡惠日前深夜在社群平台發文，透露剛出道時曾被欺負，還爆料節目上表面都講她好話，實際上卻唾棄她，有網友隱晦提問「康熙來了那2位來賓藝人對嗎？」楊繡惠沒有指名道姓只說「還有」，接著網友就翻出早年楊繡惠與曲艾玲、寇乃馨一起上節目的片段，對此寇乃馨表示在工作場合遇到都很愉快，也非常尊重楊繡惠，曲艾玲則發長文回應：「我相信繡惠姐指的不是我們」。

近日楊繡惠深夜發文透露遭受同行霸凌，雖然沒有說出具體事項與人名，但還是有網友根據楊繡惠的話推測，有可能是多年前和楊繡惠一起上節目的寇乃馨和曲艾玲，對此寇乃馨回應「繡惠姐應該沒說過是我欺負她的？這18年來，我們在節目，或活動上相遇，都很愉快啊！」也強調楊繡惠才是前輩，「我非常尊重她的才華」。

網友猜測欺負楊繡惠的是上過《康熙來了》的2位藝人，楊繡惠沒有否認只說「還有」。（圖／翻攝楊繡惠facebook）

曲艾玲今（11）日也透過社群平台做出回應，認為突然遭到波及應該是水逆，她說在演藝圈這麼多年是以謙虛和維持初衷的心態經營，也盡全力保持禮貌和無私分享經驗，得知被討論後她特地回去看節目片段，「我和寇（寇乃馨）完全沒有對繡惠姐不尊重的地方。我們身爲主持人，懂得成為綠葉的重要性，絕不會搶C位。」曲艾玲提到楊繡惠是前輩，所以在後台一定會打招呼也會尊重對方的專業，且很佩服她外型漂亮卻願意走搞笑路線。

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