王惠美表示，和興青創基地採OT的方式委外經營，由玉珍齋和興有限公司取得5年營運權，希望憑藉玉珍齋的百年經驗，為進駐的青創品牌加持。（吳建輝攝）

彰化縣鹿港和興青創基地OT百年糕餅老店玉珍齋，17日正式開幕，記者會彰化縣長王惠美、玉珍齋和興有限公司執行長黃晴晴及青創店家等人與會，王惠美表示，和興青創基地採OT的方式委外經營，由玉珍齋和興有限公司取得5年營運權，希望憑藉玉珍齋的百年經驗，為進駐的青創品牌加持。

鹿港和興青創基地前身是日治時期的警察宿舍和興派出所宿舍群，縣府2019年向文化部爭取近4000萬元修繕，蛻變成現在模樣，初期試營運採公益換租方式，如今OT由玉珍齋和興有限公司取得5年營運權，將由玉珍齋第六代黃晴晴負責執行，未來將與青創店家聯名，目前有6家店家進駐，包括餐飲、文創等。

王惠美表示，縣府不斷整理縣內閒置空間，除了鹿港和興青創基地外，還有卦山村、中興莊、南郭宿舍群等，提供更多創業空間給青年朋友；此外近年在議長謝典林及議員的支持下，每年提供1000萬創業獎勵金，設籍彰化18歲至45歲的青年朋友，上滿創業課程並提案申請，最高可得30萬元創業補助。

玉珍齋和興有限公司執行長黃晴晴指出，玉珍齋OT後本身不會進駐基地，主要採聯名的方式，結合各駐點店家的創新與創意，蹦出新滋味，玉珍齋用行動支持在彰化創業的青年，也期望大家一起努力，讓和興青創基地會成為鹿港最新潮、最文青的景點。

彰化縣政府青發處表示，和興青創基地未來將不定時舉辦講座與藝術策展，盼和興成彰化必訪的文化景點；目前縣府已補助90位創業青年，其中不少也進駐在縣內各個青創基地裡，盼越來越多青年加入，成為這座擁有300年歷史的文化古城持續改變的力量，創造更多城市的創新動能。