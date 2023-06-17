女星黃舒湄2021年憑藉《天橋上的魔術師》蓋媽一角，獲得第56屆金鐘獎「女配角」提名，之後接連出演《茶金》、《人選之人－造浪者》等夯劇，演技受到肯定。近來「＃MeToo」風波持續延燒，黃舒湄15日在臉書發3000字長文，並附上藥盒，自爆報名表演課卻遭授課老師霸凌，不僅羞辱她的表演讓他想嘔吐、還問「你是在演幾歲啊太噁心了。」

她因此失眠、心跳超過100，短短幾天就瘦了5公斤，去看了身心科，「醫師建議我不要再繼續這個工作坊，甚至還替我開了證明。」直到今年拍戲，他聽到原子筆的咔咔聲，還是會感到害怕，因為那位老師在課堂上會不斷地壓原子筆。

黃舒湄原先附上藥盒照，如今換成一張對話紀錄截圖，對話中，對方貼出新聞標題說「你的新聞出來後，竟然有人私訊問是不是我」，甚至還有網友懷疑是鳳小岳，釣出鳳小岳本人回覆「由於有關濫用行為的問題牽涉到一位邁斯納教練，我們覺得有必要分享我們工作室的立場。」最後強調「如果你遇到虐待行為，請意識到這不是你無能力的問題，而是加害者缺乏同理心或指導你以更建設性方式行事的技巧。

黃舒湄爆料上表演課遇到霸凌。（圖／中時資料照片）

黃舒湄原本不願指出霸凌者姓名，「只是我自己沒勇氣說，名字不想跟他掛在一起」，最後因殃及無辜，今回道：「我決定說出他的名字，請給我一點時間。」