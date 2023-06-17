楊丞琳今晚5度攻蛋。（羅永銘攝）

楊丞琳相隔3年5度攻蛋，今（17日）起連2天在小巨蛋舉辦「LIKE A STAR 巡迴演唱會」，除了保留這套演唱會2020年首次開唱時的精華架構，她還斥資7位數換新7套華服、更改3分之1曲目滿足歌迷，並找來女團「4 in Love」合體「首度攻蛋」，全場尖叫聲不斷。

「4 in Love」解散將近21年，繼5年前在香港紅墈首次合體後今晚再度同台，楊丞琳與冷嘉琳、黃小柔、張棋惠4位團員齊聚一堂，張棋惠及黃小柔幽默說：「感謝丞琳邀請，也感謝她再給我們動力減肥。」楊丞琳則承諾要請吃飯請一輩子，報答3位摯友力挺。

楊丞琳今以「星耀女王」造型出場，站在「3層魔術方塊」舞台上如同閃耀星光般，唱跳〈新流感〉及〈現代之形象〉組曲後，向滿場歌迷打招呼：「大家久等了，我回來了。」唱完第3首歌後，她無預警使出「60秒換裝」功力，以一襲「純白女力」的中空設計造型服，大秀23吋蜜蜂腰及川字腹肌，加上胸間的超V設計超級性感。

挺過之前的「海鮮論」、「表情管理」等爭議風暴，她今晚表現更顯自在，中場獻唱〈匿名的好友〉前，特別走上環繞全場的高台、與2樓觀眾近距離互動，不少粉絲拿起手機狂拍她，楊丞琳大方說：「（被拍到）眼歪嘴斜我也不怕，我眼歪嘴斜的照片還不夠多嗎？！」逗笑全場。除了海內外歌迷齊聚應援，圈內好友王月、陳妍希、王心凌、柴智屏、陳零九及李佳歡等人也進場欣賞，2場票房近完售，演唱會明天還有一場。