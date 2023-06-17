日本已婚女星廣末涼子14日改口承認不倫已婚米其林一星名廚鳥羽周作，被經紀公司以「無限期停工」處分；正當事情看似告一個段落時，廣末涼子的藝術家老公井筒順（Candle JUNE）也被爆偷腥多女，整起事件演變成「三重不倫」。

常搶先爆料的日本推特帳號「@takigare3」表示，不只廣末涼子婚外情，井筒順外面也有小三，在日本各地搞不倫，連去東北地區賑災都帶著第三者，交往多年後，井筒順因移情別戀而分手。此外，該推特帳號亦指出，井筒順把廣末涼子的偷情書交給周刊爆料，還委託多位偵探「抓猴」，被推測是為了天價的贍養費而搶先出手。

廣末涼子具有透明感的氣質與美貌，曾被封為「20世紀最末美少女」，婚前情史豐富的她，2段婚姻都帶球嫁，近期日媒《週刊文春》拍到廣末涼子和鳥羽周作約會甚至開房，兩人本來堅稱完全沒這回事，但14日態度突然180度迴轉，在IG發布手寫道歉信，改口認了外遇，「正如部分週刊所報導，我跟鳥羽先生的關係就跟報導所述一樣」，除了對不起鳥羽先生的家庭，也向自己親人和3個孩子說明以及下跪道歉，他們理解並原諒「我這樣一個不成熟的母親」。

鳥羽周作則透過推特致歉，承認報導內容多數屬實，未來會盡全力彌補家人，懇求外界勿打擾老婆和孩子。據悉，鳥羽周作承認外遇後，旗下的米其林1星餐廳「sio」生意未受影響，預約全滿；反觀廣末涼子狂丟4個代言，原本預定接下的廣告、電影等也通通喊卡，演藝事業全毀。