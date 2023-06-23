曾遭噴漆後的腳踏車外觀。（警方提供）

嫌棄腳踏車又髒又醜竟「幫換色」，噴漆阿伯：看不順眼美化市容。

北市曾姓民眾日前將腳踏車停在臨沂街旁，數天後要騎乘時，赫然發弄原本綠色的單車，竟被人漆成米黃色，哭笑不得前往警局報案，中正一警方循線追查，日前傳喚亂塗鴉的71歲周姓老翁到案，周一臉淡定坦承，還說看到腳踏車又舊又醜，他為了「美化市容」才順手噴漆。

曾男向警方報案表示，自己將車停在住家附近的路樹旁，日前準備使用時，發現車子有被挪動的狀況，整台車還被噴漆噴成米黃色，曾於是報警想揪出惡作劇的人。

警方調閱監視器追查，循線鎖定也住附近的周姓阿伯，日前將他傳喚到案，周應訊時淡定表示，日前路過看到該車，發現外觀老舊，而且輪胎沒氣、齒輪鬆脫，他以為是別人不要亂丟的，所以才動手打理。

老翁強調他是為了美化市容，所以將車噴成黃色後放回，完全是一片好意，但警方偵訊後，依毀損罪將他送辦。

警方表示，每個人的審美觀不盡相同，民眾切勿隨意噴漆破壞他人物品，除應負擔相關民事賠償外，更涉及刑法毀損罪，得不償失。