「帶貨女王」利菁轉戰蝦皮直播，日前邀好友Makiyo上節目，她兒子「俊俊」也一起到現場。利菁透露，Ma媽媽臨終前，將女兒託付給她照顧，利菁哽咽道：「一直沒有盡到責任，很對不起，現在終於可以幫到忙，好好照顧妳。」

直播現場邀請Makiyo一起帶貨，利菁透露：「我有責任要照顧她，Ma媽媽臨終前說『我把Makiyo交給妳跟小S了』，前幾年我不在台灣，現在回來，妳都有小孩了。」利菁外在形象雖是麻辣天后，但其實心很軟，她坦言，這陣子看Makiyo認真帶小孩的模樣，她就想幫忙她，教她直播，「願意的話，我請蝦皮幫妳開直播間，妳想在家播也可以，就算背景有小孩的哭聲也是很美妙的事情，這是很真實的世界。」

Makiyo聽了很感動，觀眾也紛紛留言：「Makiyo當媽媽後變溫柔了。」、「菁姐一直記在心上，真的很難得。」、「這樣聊天也很好看欸，能不能不要下播。」利菁每周四晚間9點在蝦皮直播上線。