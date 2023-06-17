國立中山大學人事室楊姓男子將負責保管的生日禮券，以9折價格賣給不知情的網友，還企圖影印偽造假禮券放回保險箱掩飾犯行，但因紙質粗糙，被校方發現後報案，經法官審理後，將他依業務侵占、偽造有價證券等罪判徒刑4年，可上訴。

判決指出，中山大學從2017年起，每年度以公開招標方式辦理生日禮券採購，作為該校教職員工生日賀金發放使用，其中1名於人事室任職的楊姓男子，因沉迷賭博，導致債臺高築，於2020年負責承辦該業務後，發現校方未將禮券券號、數量進行造冊管理的漏洞，動起歪腦筋。

2020年6月20日楊男先從人事室的保險箱取走230張面額1000元的禮券後，將禮券以面額9折的價格、在網路上賣給不知情的黃姓男子。

同年11月校方再度採購994張禮券，楊男大膽抽走900張，分兩次賣給黃男。校方11月底清點時，發現禮券數量短少，楊男才坦承把禮券帶回家「保管」。最後在校方人員陪同下，回家取出尚未賣出的84張禮券。為了不讓校方起疑，楊男還去影印店、要求店家幫忙印製900張禮券，企圖連同84張禮券一次「回補」保險箱中。

校方點禮券時，發現有900張禮券紙質粗糙，和正品有很大的差別，通報大賣場，調查鎖定生日禮券採購案的券號後，鎖定持禮券去消費的黃男，通報調查局展開追查，整起案件曝光，楊男父母親為此掏錢買270張禮券盼能為兒子善後。

檢調偵訊時，楊男否認犯行，強調他覺得學校保險箱不安全，才會把禮券帶回家保管，檢方根據相關事證，偵結後依貪污、偽造有價證券將楊男起訴。高雄地院審理時，認為他偽造禮券數量高達900張、面額達90萬元，除危害家樂福公司信用外，更造成禮券流通於市面對於金融交易秩序產生重大負面影響，加上他事後未與中山大學和解及賠償，則依業務侵占、偽造有價證券等罪判徒刑4年，可上訴。