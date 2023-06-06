台北市議員林亮君前助理李男日前於臉書指控，民運人士王丹對他企圖性侵未遂，李男4日喊話，2014年與王丹前往紐約，期間遭王丹推到床上強吻，且王丹意圖想解開自己的衣物，若王丹在6日午夜前未為過去行為道歉，將提告。林亮君6日表示，截至下午4時並無回應，確定沒有回應將採法律途徑。

李男4日表示，19歲時和王丹在2014年初認識，接受王丹邀約，6月共同前往美國紐約。6月6日在飯店內，遭王丹從後面用力抱住、強吻，接著又推到床上繼續強吻，並意圖想解開王丹自己身上的衣物。他求助王丹謝姓助理，謝姓助理卻回覆，「他只是玩玩而已別想多」。

李男控訴，6月4日為世界民主的污點，但王丹為當年六四事件擋在坦克車面前的人發聲，擁有光環，為人權追求民主自由，但他面對王丹，就像站在坦克前的人，王丹有權勢、有光環，很害怕一不小心就被打死。在台灣時間6月6日午夜前，王丹如果沒有在社群上為過去的行為，對曾經騷擾甚至侵害過的人道歉，將帶著證據向警方提告。

林亮君指出，截至下午4時止，李男並沒有收到王丹的回應，但仍會等到午夜，若確定王丹沒有道歉，將採取法律途經，提告時間還待確認。

至於李男心情，林亮君說，李男已經等待9年，不差這幾天，仍希望可以得到王丹的正面回應和正式道歉。

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