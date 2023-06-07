68歲陳姓老翁昨晚行經台9線花蓮鳳林路段時，因未依號誌穿越道路，遭車輛重撞身亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

台9線花蓮鳳林路段昨發生行人遭車撞死亡事故！68歲陳姓老翁昨晚穿越馬路時，遭直行車輛撞上，由於撞擊力道大，不僅車頭凹陷，擋風玻璃更破裂成蜘蛛網狀，陳翁則頭部重創身亡。經警方調閱監視器，發現陳翁當時闖紅燈穿越道路，且車輛駕駛疑搶黃燈通行，才會不幸釀造這起憾事，詳細肇事責任待釐清。

警方指出，陳翁昨晚約7時許沿台9線鳳林鎮中正路一段東往西方向走路，走在斑馬線外圍穿越道路途中，遭沿台9線南往北行駛的車輛發生碰撞。

由於車輛有一定速度，重重衝撞陳翁後，車頭引擎蓋直接凹成一個洞，且擋風玻璃更碎裂成蜘蛛網狀，顯見當時撞擊力道極大，所幸43歲鄭姓女駕駛沒有受傷，不過陳翁被車輛撞飛後，疑因頭部重擊地面，當場倒地不起且失去呼吸心跳，經救護車緊急送往鳳林榮民醫院急救，仍因頭部重傷不治身亡。

經查，43歲鄭女駕駛持照正常，酒測值為零，警方初步研判肇事原因，陳翁當時未依號誌穿越道路，鄭則未注意前方動態且涉嫌搶黃燈違反號誌管制，至於詳細肇事責任仍待釐清。