馬英九基金會執行長蕭旭岑日前表示，前總統馬英九擬邀大陸5所大學的50位學生於7月來台交流訪問，陸委會對此事的態度卻有所保留。對此，馬英九今(13)日不禁批，「為什麼我們陸委會現在越來越像共產黨？」

蕭旭岑日前表示，馬英九擬邀包括大陸北京大學、清華大學等5所大學50名學生，在教授陪同下，於今年7月中旬訪台，並與台灣5所大學交流，參訪著名景點與歷史古蹟，未料，陸委會主委辦公室卻要馬辦不要送件，稱陸委會不會同意。陸委會解釋道，基於職責及善意提醒，表達在台參訪宗旨如為教育交流，行程應以教育為主進行安排；也善意提醒宜考量當前社會情勢及民意對交流安全管理之要求。

對此，據《三立新聞網》報導，馬英九今出席「世紀擘畫紀錄片發表會-1920年以來的臺北市長」活動時不禁抱怨，「為什麼我們陸委會現在越來越像共產黨？」針對外界質疑邀請50位學生是中國刻意挑選的樣板，馬英九則反駁，「我們刻意去邀請這種人？我第一次聽到欸！」