（櫻花建設總經理陳世英今起接任董事長！圖／曾麗芳）

寶佳集團旗下的櫻花建設（2539）董事長換人做啦！櫻花建設去年營收62.64億元，EPS2.05元，今（13）日股東會通過每股配發1.8元股利，內含配股1.6元與配息0.2元；櫻花建同時全面改選董事會成員，最後推舉基層出身、現任總經理陳世英接任董事長！

陳世英13日在接任董事長的同時，隨即宣布辭去總經理職務！櫻花建設表示，待董事會委任新任總經理後，將另行公告。

60年次的陳世英，中華大學土木工程系畢業，民國86年8月進入寶佳集團任職，從最基層的工地監工開始做起，因為表現優異，後來被拔擢擔任董事長林陳海的秘書；在寶佳集團刻意栽培下，陳世英歷任過銷售、土地開發等業務，98年6月升任櫻花建設總經理，一做就是14年。

陳世英今日在櫻花建設新一屆董事會成員一致推舉下，正式接任董事長！陳世英也是上市櫃建設公司之中，極少數由基層一路升任董事長的專業經理人！

櫻花建設13日也開出慶祝行情，股價一路開高走高，收盤價41元、上漲了0.7元，漲幅約1.73%，創下2015年來的新高價！

陳世英表示，7/1新版「平均地權條例」即將上路，政府打的是炒房與投資客，而櫻花建設鎖定的客層目標就是自住客，未來新推案將以2-3房產品為主力，2房坪數在26-30坪之間、3房在35-42坪之間，為了控制總價帶，4房產品不會超過個案的10%。

陳世英進一步表示，預期全台房市將呈現「價平量縮」的趨勢，剛性與置產需求的買盤將成為市場主流需求。為此，「櫻花建設未來全台新開案，單價都將低於市場行情的5-10%」，搶攻自住剛需市場！

櫻花建設今年預計將有5個新案完工入帳，包括台中太平區「櫻花恰恰好」總銷23.4億元、台中西區「科博之櫻」總銷29.2億元、竹北「櫻花聚－聚學區」與「櫻花聚－聚薈區」2建案，總銷合計14.1億元，以及總銷22.8億元的桃園中壢「櫻花上述5個完銷建案，總銷金額約達90億元，今年前五月已貢獻22.34億元的營收，年減約3成，首季EPS0.64元。法人預期，櫻花建設今年在5個完銷案陸續交屋入帳挹注下，營收與獲利表現優於去年可期。

此外，櫻花建設今年上半年已推出3個預售新案，包括台中大里區總銷45.6億元的「興大之櫻」、台中清水區總銷41.9億元的「市鎮之櫻」、以及彰化市總銷28.7億元的「金馬之櫻」。上述3建案，總銷金額高達116.2億元，均已分別銷售4-6成。

櫻花建設目前正在興建中的個案，台中地區包括「烏日區新榮和段二期」、「烏日區新站南段二期」、「潭子區頭家段一期與二期」、「大甲區致用段一期」、以及彰化地區的「彰化市中山段」等13個新案！