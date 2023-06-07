基隆市警察局近期在社寮橋加強執法，取締釣客違規釣魚。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局近期在社寮橋加強執法，取締釣客違規釣魚。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

對於喜好垂釣的民眾來說，基隆市有許多地點都是釣客心目中的心頭好。但近來卻有不少民眾違法在社寮橋一帶違規釣魚，甚至與當地民眾、船家發生糾紛。警方最近一個月就查獲8件違規垂釣，並函送交通部航港局裁罰。

基隆市的社寮橋，是和平島除和平橋外第二座聯外橋梁，除了是和平島居民出入的重要管道外，也有不少民眾會在這裡運動、跑步。但近來有釣客會在這裡垂釣，甚至曾發生釣客開心甩竿時，魚鉤勾到運動民眾，甚至是騎車騎士被魚線纏住。

基隆市議員呂美玲表示，這些釣客常會在社寮橋上，或是在社寮橋下的平坦礁岩區釣魚，但因為社寮橋下是八尺門漁港的進出航道，釣客甩竿釣魚不僅可能會影響船員與船隻的安全；橋上釣客甩竿動作也危及路人及機車騎士交通安全，釣客也亂丟垃圾及寶特瓶，造成橋上環境衛生問題。

依《商港法》規定，除允許垂釣的區域外，在商港範圍垂釣可裁罰新台幣600元到3000元罰鍰並沒入釣具。呂美玲指出，因為有些釣客無視禁釣令，建議應採最高額罰款，且累犯更應連續裁罰。

基隆市警局第二分局近期也規畫加強取締非法垂釣勤務，自5月到6月5日，警方取締了8件，並於製作筆錄後，函送交通部航港局裁罰。

警方呼籲， 民眾於釣魚前應先了解並且遵守相關法條規定，避免造成他人危險，並應遵守商港區域活動之相關規定，例如禁止於航道路線及非開放區域釣魚及遊憩等。