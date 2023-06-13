日前基隆市的學校營養午餐曾發生食材過期、農藥超標，以及牛奶疑似釀食物中毒等事件。基隆市長謝國樑13日率市府團隊聯合稽查學校午餐廚房，以不事前通知方式，突襲檢查學校廚房供餐流程和管理方法。謝國樑說，未來將隨時突擊檢查，為學童午餐安全把關。

謝國樑13日上午主持完市政會議後，便率領市府團隊赴基隆市七堵國小進行聯合稽查，除現場了解學校廚房供餐流程和管理方法外，並現場試吃學校午餐菜餚，查驗口味和配餐狀況。

日前基隆市議會臨時會閉會前，因為先前發生的數起食安事件，多位基隆市議員提出臨時動議，要求市府加強重視學校營養午餐的食品安全。

謝國樑表示，市府重視校園午餐安全，對食安事件抱持零容忍態度，以守護學童用餐安全為優先。先前學校及市府團隊已主動出擊，查到校園午餐標章疑似不實的案件，送往檢調單位協助調查釐清。

13日再到廚房的供餐現場，查看學校廚房作業流程，並關心學校營養師的配餐、軟硬度、口味鹹淡和營養是否兼顧口味和營養均衡情形。

基隆市教育處表示，每學年度皆會啟動聯合稽查，會同產發處、動保所、衛生局、政風處共同到學校、食材供應商、團膳廠商，稽查午餐供應情形和衛生作業流程是否符合規範。產發處及動保所查驗食材標章溯源情形、衛生局協助查核整體衛生環境，本府也將於112學年度提高稽查及輔導訪視頻率，為學生午餐安全把關。

謝國樑說，13日的視察市府團隊並沒有發現有任何異狀，未來將會不定期突擊檢查各校的營養午餐，以確保學童的食物安全。