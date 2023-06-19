台北市某國中教師遭控涉性別事件，教育局今表示，16日已派員到校督導，校方將組成調查小組調查，且該師在調查期間暫不到校，提醒有需要提出申請的當事人可利用校方網站提供聯繫電話及信箱申訴。

北市某國中教師16日遭檢舉疑涉性別事件，教育局當日即啟動學安緊急應變小組到校督導，該校也在獲悉後進行校安通報，並依《性別平等教育法》及《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》規定，由學校主動提出公益檢舉，19日召開性別平等教育委員會議決議受理。

教育局表示，校方將組成調查小組調查，並要求該師在調查期間暫不到校，避免接觸學生。此外，學校網頁首頁性別平等專區設有校園性別事件收件單位聯繫電話及信箱，提供需要人員提出申請。

教育局呼籲，接獲當事人舉發後，將全力給予保護與支持，並要求學校以最嚴謹的態度，保護當事人隱私及積極落實調查處置程序。

教育局重申校園性別事件零容忍，若師生性別事件確認，嚴重將依《教師法》予以解聘，且終身不得聘任為教師。另將持續要求學校加強師生性別平等教育及身體自主權觀念，以及學校在知悉疑似發生類此事件即須依法進行通報及處理。

另教育局會持續要求學校任用或進用專、兼職人員前依《性別平等教育法》查閱，以防堵不適任者進入校園服務。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。