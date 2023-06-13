▲議長童子瑋表示，隨社會變遷，應以輔導代替懲罰少年，減少其觸法的機率，也可以減少未來的「成年犯」。（徐佑昇攝）

▲基隆市副市長邱佩琳表示，青少年是國家棟樑，今日揭牌是個好的開始，希望能透過少年輔導先行制度，讓基隆少年在輔導下獲得更完善保護。（徐佑昇攝）

▲基隆市警察局長張樹德表示，少輔會將繼續結合社會處、教育處、衛生局、觀護協會、家長會長協會、校外會等公私網絡單位力量共同輔導少年，讓少年免於誘惑、危害，用愛守護基隆。（徐佑昇攝）

▲本次少輔會新址特別邀請深美國小簡名辰老師帶領同仁彩繪，並由副市長邱佩琳（左二）、議長童子瑋（右二）、副議長楊秀玉（右一）、警察局長張樹德（左一）共同用畫筆完成「點燈」儀式。（徐佑昇攝）

因應《少年事件處理法》修法，採「行政輔導先行」制度，自民國112年7月1日起，將由少輔會專責輔導「曝險少年」。為提升輔導環境，基隆市少輔會於13日上午11時舉行新址揭牌典禮，由基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋、副議長楊秀玉、警察局長張樹共同啟用。

副市長邱佩琳表示，希望透過少年輔導先行制度，讓少年獲得更完善保護。議長童子瑋表示，應以輔導代替懲罰少年，減少其觸法的機率。警察局長張樹德表示，少輔會將結合公私單位共同輔導少年，讓少年免於誘惑及危害。

副市長邱佩琳表示，現今社會風氣變遷，少年思想早熟，為確保迷途少年有完善保護機制，基隆少輔會新址經市政府撥款由警察局重新裝修，以提供友善安全的環境予少年及專業輔導人員。青少年是國家棟樑，今日揭牌是個好的開始，希望能透過少年輔導先行制度，讓基隆少年在輔導下獲得更完善保護。

議長童子瑋表示，因應少年事件處理修法，採「行政輔導先行」制度，7月1日開始由少輔會專責輔導曝險少年，利用市府及社會資源接住每個青少年。議會感謝市警局辛勞，今日是基隆少年權益的里程碑，不僅是因應中央法規，更以尊重少年的方式，健全社會安全網，提前介入服務曝險、偏差行為少年，以減低少年觸法機會。

為使少年輔導工作的環境更加溫馨，新址特別邀請深美國小簡名辰老師帶領本市少年及警察局少年隊、少輔會輔導同仁一起為新址外牆進行彩繪，分別象徵少輔會「為你點燈」、「為你撐傘」以及「夢想起飛」，使曝險及偏差行為少年能健康成長。

基隆市少年輔導委員會成立於1978年，但長期與少年警察隊合併辦公，因應《少事法》修法以及避免少年過早接觸司法單位而被「標籤化」，急需新辦公處所，最終在警察局長張樹德主導下，跨處室合作，尋覓新址成立。

張樹德表示，少輔會將繼續結合社會處、教育處、衛生局、觀護協會、家長會長協會、校外會等公私網絡單位力量共同輔導少年，讓少年免於誘惑、危害，用愛守護基隆。