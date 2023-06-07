某知名大型連鎖速食店台南市安南區北安路門市為阻擋機車騎士騎上人行道，竟然將三角錐放在無障礙坡道上，管轄的台南市警三分局安順派出所接獲反映後，立即前往現場了解，並責令店家改善。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

某知名大型連鎖速食店台南市安南區北安路門市為阻擋機車騎士騎上人行道，竟然將三角錐放在無障礙坡道上，被網友轉發照片到美國知名社交網站《reddit》，連外國人看了都忍不住開罵。管轄的台南市警三分局今天表示，該分局至今已在該處取締違規停車32件，安順派出所接獲反映後也立即前往現場了解，並責令店家改善，不得再有妨礙通行的行為。

昨天有網友在PTT八卦版PO文說，日前他在臉書社團《路上觀察學院》，看到其他網友分享安南區北安路上某速食連鎖店，為阻擋機車騎士騎上人行道，竟然將三角錐放在無障礙坡道上，他將該文轉發到美國社交網站《reddit》，意外引發國外網友熱烈討論。

外國網友紛紛留言說，「肢障人士被放棄了？」、「餐廳看起來不希望機車騎士或肢障人士上去」、「這會造成肢障人士的不便吧！」讓原PO忍不住說，「在台灣習以為常的事，在國外卻引起不滿，還登上該版第3名，再度讓世界看到台灣的京都：台南的好」。

警三分局指出，近日有網民反映安南區北安路某連鎖速食店家在無障礙坡道擺放三角錐，妨害身障人士通行的權益，該分局安順派出所接獲反映後，已立即前往現場了解，並當場責令店家改善，不得再有妨礙通行的行為。

警方還說，該分局為貫徹人本交通，迄今已在該處舉發違規停車計32件，還將持續加強交通稽查，針對轄內違規停車及占用人行道等情事，加強取締、排除道路占用，維護行人通行順暢。