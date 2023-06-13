菲律賓當局今天警告，由於該國中部的馬永火山噴出熔岩和有毒氣體，迫使周邊至少1萬4000人撤離，這些人在接下來幾個月內，恐怕無法重返家園。
炙熱熔岩從高2462公尺的馬永火山（Mayon Volcano）火山口緩緩流出。由於地震頻發，加上多達數以百計次的落石，這座火山上週就處於高度警戒狀態。
菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）告訴DZMM電台說：「根據我們先前經驗，這類火山活動可能會持續好幾個月。」他並表示，通常住在火山方圓6公里內的居民，都必須前往避難所。
救難相關機構的資料顯示，目前有約1萬4000人被撤離，安置到校園、社區活動中心等地。
艾爾貝省（Albay）社區領袖雷納雷薩斯（Larry Llenaresas）告訴DZMM，流離失所的民眾需要更多的食物和飲用水。
當局表示，居住在離火山較遠處的民眾，同樣該為可能會發生的疏散做好準備，警方也會設置檢查站，以防止當地居民溜回家裡。
當地警方主管奧賓克（Westrimundo Obinque）告訴記者說：「我們會確保被疏散的人員，在未接獲通知前不會回到當地。」
馬永火山因為擁有最接近完美的圓錐體山體而成為旅遊勝地。
馬永火山是菲律賓24座火山中，最活躍的火山之一，過去400年間噴發過至少50次，最嚴重的一次是在1814年2月，當時熔岩掩埋了一個城鎮，導致1200人喪生。
菲律賓地處環太平洋火山帶，火山活動和地震頻繁。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1120613
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