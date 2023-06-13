WATCH: Mayon Volcano glows in Albay's nightsky as it spews bright orange lava down its slopes Monday evening.



Phivolcs says the lava flow from its summit crater has reached around 800 to 1,000 meters downslope. | @syinocencio



📹 Jethro Calag Photography pic.twitter.com/5kWaB12K6k — CNN Philippines (@cnnphilippines) June 13, 2023

LAVA FLOWS DOWN THE MAYON SLOPES



Netizen Nehemiah Manzanilla Sitiar from Daraga, Albay photographed the Mayon volcano as lava flowed down its slopes Sunday night, June 11, 2023. (Photos courtesy of Nehemiah Manzanilla Sitiar) pic.twitter.com/tzOGwSRnzF — The Philippine Star (@PhilippineStar) June 12, 2023

菲律賓當局今天警告，由於該國中部的馬永火山噴出熔岩和有毒氣體，迫使周邊至少1萬4000人撤離，這些人在接下來幾個月內，恐怕無法重返家園。

炙熱熔岩從高2462公尺的馬永火山（Mayon Volcano）火山口緩緩流出。由於地震頻發，加上多達數以百計次的落石，這座火山上週就處於高度警戒狀態。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所長巴科科爾（Teresito Bacolcol）告訴DZMM電台說：「根據我們先前經驗，這類火山活動可能會持續好幾個月。」他並表示，通常住在火山方圓6公里內的居民，都必須前往避難所。

救難相關機構的資料顯示，目前有約1萬4000人被撤離，安置到校園、社區活動中心等地。

艾爾貝省（Albay）社區領袖雷納雷薩斯（Larry Llenaresas）告訴DZMM，流離失所的民眾需要更多的食物和飲用水。

當局表示，居住在離火山較遠處的民眾，同樣該為可能會發生的疏散做好準備，警方也會設置檢查站，以防止當地居民溜回家裡。

當地警方主管奧賓克（Westrimundo Obinque）告訴記者說：「我們會確保被疏散的人員，在未接獲通知前不會回到當地。」

馬永火山因為擁有最接近完美的圓錐體山體而成為旅遊勝地。

馬永火山是菲律賓24座火山中，最活躍的火山之一，過去400年間噴發過至少50次，最嚴重的一次是在1814年2月，當時熔岩掩埋了一個城鎮，導致1200人喪生。

菲律賓地處環太平洋火山帶，火山活動和地震頻繁。（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1120613