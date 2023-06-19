新北市政府今持續舉辦私立幼兒園司法案件進度說明記者會，汐止幼兒園案，有131名幼生，其中81位家長同意採檢，47位不採檢、3位考慮中，最後有80位採檢，採檢結果預計明天出爐。

至於板橋私幼幼生安置部分，教育局長張明文表示，42位學童中，40位已確認安置方向、2位尚在考慮及媒合中，教育局專案辦公室一對一持續協助每位幼童；法律諮詢部分，教育局已安排消保官及律師召開家長諮詢會議，協助處理消費者權益問題。

關於醫療方面，衛生局長陳潤秋說，8家專責醫院持續提供全國家長諮詢服務，迄今共收到電話諮詢341通，內容為醫療服務、採檢需求、衛教諮詢，安排就醫的有120位醫院，其中採檢94人，其中24人還在檢驗中，其餘陰性。

陳潤秋說，8家專責醫院都有提供醫療諮詢電話，有需要才會安排就醫，醫師就需要進行檢驗，會提供有需要的家長進行諮詢、就醫與篩檢。