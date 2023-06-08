愛立信表示，這一上行速度紀錄是在愛立信實驗室一項互通性開發測試(IoDT)中實現的。測試中使用了RAN Compute基頻設備6648和一台使用聯發科技天璣Dimensity 9200旗艦級5G智慧手機晶片的行動設備。上行載波聚合組合包括分頻雙工(FDD)和分時雙工(TDD)通道，也廣泛部署於現今5G網路中的頻率範圍內。

愛立信5G RAN產品線負責人Sibel Tombaz表示，實現快速的上行速度對用戶體驗有很大的影響。包含無縫的影像串流、視訊會議和AR/VR應用，以及更沉浸式的遊戲和延展實境(XR)技術。愛立信和聯發科技所實現的440 Mbps上行速度將有助於實現這種差異。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，聯發科旗艦級智慧手機晶片成功結合愛立信的頂尖5G基頻設備，在5G產業締造了另一個重要里程碑，為優質的行動體驗建立良好基礎，進一步為用戶帶來更多益處。

隨著遊戲、延展實境和影像相關應用預計將拓展更廣泛的應用，上行速度變得越來越重要。例如隨著與擴增實境設備相容的標的越加多元，渲染能力變得更加重要且高標準，需要網路提供更高傳輸量和更低延遲的需求也因應增加。