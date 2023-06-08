外電報導指出，瑞昱日前在美國北加州聯邦法院控告聯發科，訴狀指控聯發科和IPValue Management Inc串通，試圖將瑞昱逐出市場，並壟斷用於智慧型電視和機上盒的晶片產業。另外，訴狀中也指出，聯發科擁有近60%的全球電視晶片市占率。

針對有媒體報導，「瑞昱在美對台灣IC設計龍頭聯發科發動反托辣斯訴訟，指控聯發科與專利主張實體(PAE)聯手利用瑣碎且成本高昂的訴訟，騷擾瑞昱」，聯發科最新重訊回應指出，上述報導之訴訟指控與事實不符，所謂與專利主張實體(PAE)聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解，若因該等不實指謫或報導造成公司任何損害，將依循法律途徑保護公司之權利，絕不寬貸。

聯發科強調，該案已進入美國司法程序，公司將依法提出事證，進行答辯，且該訴訟案件對公司無重大影響。

研調機構TrendForce數據指出去年第四季聯發科在全球IC設計業者中營收排名第五名，瑞昱則排名第八名。

聯發科今日股價震盪，多在平盤附近遊走，守穩5日線支撐，瑞昱則開低走低，午盤後跌幅約2%，摔下400元大關。