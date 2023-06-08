威力彩今（8）日晚間開獎頭獎上看5億，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，獅子座、摩羯座、雙魚座在6月財運爆棚，其中獅子座事業能得到良好機會賺豐厚錢財，並且有望中大獎；摩羯座事業能結識人脈賺取不錯收入，偏財運方面有望成為有錢人；雙魚座則是投資和彩券有望發財中獎，事業迎來升職加薪。

▍獅子座

獅子座在6月運勢將超級旺，事業能獲得良好的機會，使自己賺豐厚錢財，並且在業界擁有不錯的聲望。另外在偏財運方面能獲得財神爺眷顧，有望中大獎，鈔票數手到手軟。

▍摩羯座

摩羯座在6月財運爆棚，事業能賺取不錯的收入，也能在社交場合中獲得許多合作機會，使他們帶來無限商機結識更多人脈。另外，在偏財運方面有望中獎成為有錢人，存摺數目不斷飆漲。

▍雙魚座

雙魚座在6月財運將超級旺，近期無論投資或購買彩券有望發財，迎來富貴。另外，在事業上有新的突破，讓同事及老闆刮目相看進而升職加薪，好運一發不可收拾。