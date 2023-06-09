台南3歲余姓女童5月8日牽著媽媽的手，在北區成功路、忠義路口過馬路時命喪斑馬線，引發全台關注「行人地獄」議題；事隔一個月，又有民眾在台南市佳里區直擊一對老夫妻在斑馬線上苦等過馬路，時間長達90秒，直到一名巡邏員警經過，停車協助2名長輩順利通過，事情才落幕。而該段畫面也讓網友無奈直呼「風頭過了，想過馬路就得賭賭看」。

一名網友在臉書社團「I'm 佳里人」分享一段2分13秒的監視器影片，事發在昨（8日）下午5時許，地點位於台南市佳里區延平路路口。從畫面中可以看見，一對老夫妻走在斑馬線上準備過馬路，但往來的汽、機車卻無一減速慢行、停讓，2名長輩在路口呆站，走了幾步又被迫退回，時間長達90秒。

直到1分30秒許，一名騎乘機車的員警恰巧行經該路段，趕緊停車協助2名長輩過馬路，而員警確認2人平安走到對面後才離開，該段畫面讓原PO不禁無奈直呼「風頭過了，想過馬路就得賭賭看」。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「交通部長出來自己走走看啊，沒燈號怎麼停，萬一停下來被追撞誰要負責？」、「這些用路人真的很糟糕，應該規定汽機車只要行經斑馬線，不管是否有行人都該先停再開，違規者一律重罰」、「這裡應該設置一支過馬路可以按的紅綠燈」、「這個路口真的很危險，然後大家又都亂停車」。

也有不少網友留言稱讚該名員警，「至少這警察可以」、「這個警察很可以，必須讚」、「給佳警一個讚！回去密錄器看看，沒『停』讓行人的通通開單會更棒！」、「佳警最棒！」。