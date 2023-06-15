台中市警察局第三分局舉辦慶祝活動，活動現場準備了甜點下午茶和香酥鹹酥雞，為警局營造了輕鬆愉悅的氛圍。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

6月15日警察節，台中市警察局第三分局舉辦慶祝活動，大台中警友會第三辦事處頒發慰勉金，表揚在業務、刑事及交通領域表現績優的員警，活動現場準備了甜點下午茶和香酥鹹酥雞，為警局營造了輕鬆愉悅的氛圍。

今年警察局評選的模範績優員警中，於三分局服務年資超過30年的交通組警員林淑芬獲得模範警察的殊榮，偵查隊偵查佐邱全堡、戚本弘獲選績優刑事責任區，東區所警員黃高翊獲選績優警勤區，分局長吳銘淵特別感謝這些在工作崗位上表現傑出的同仁，這種積極努力、認真踏實的精神，足堪警察同仁表率。

身為員警最有力的靠山，警友第三辦事處大手筆頒發業務績優慰勉金、破獲刑事案件慰勉金及交通績效卓著人員慰勉金，更送上用心挑選男背帥氣、女拿時尚的「雙主層牛津布斜背包」為員警加油打氣，實用性高還防潑水的斜背包動靜皆宜，無論上班或出遊都很適合。

經營公益彩券行的義警顧問感念警察辛勞，現場更直接加碼贈送每人一張公益彩券，讓同仁一券在手希望無窮。

美食最能撫慰人心，現場滿滿療癒的甜點下午茶，還有香酥又多汁的鹹酥雞，都讓員警垂涎三尺，忍不住大快朵頤，平常嚴肅的工作環境，變得歡樂又溫馨，不但陣陣飄香，更有滿滿的人情味。