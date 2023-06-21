端午佳節即將到來，Big City遠東巨城購物中心準備了全新購物體驗，話題新櫃、超強快閃及精彩活動天天不間斷，4天連假也要搶攻國旅人潮！

巨城指出，此次B1推出「Nice Cream」義式手工冰淇淋專賣店，是其首度進駐購物中心，純素配方無使用蛋奶成分，結合義大利技術及台灣在地水果，是今夏健康消暑新選擇。

1樓有「APIVITA」希臘全方位肌膚保養品牌，嚴選優質蜂蜜產品及天然植萃，堅持零動物實驗，打造友善環境的超有感保養品；人氣時尚品牌「Calvin Klein」、百年經典法國麵包下午茶「Paul」也以全新店型亮相，提供消費者更豐富多元的購物選擇。

新竹話題快閃店強檔輕食小點即日起接續登陸，4樓台南必吃千層「狸小路手作烘焙」首次快閃新竹，紮實口感搭配滑順鮮奶油，層次豐富令人吮指回味；台中超人氣排隊名店「不二糕餅」主打蛋黃酥，餅皮酥香可口、內餡濃郁絲滑，蹦出經典好滋味。

嘉義「mina 烘焙」將帶來港式甜點，冰火菠蘿油X絲襪奶茶是下午茶的絕配組合；「紅斗泥草莓大福」新竹初登場，推出夏日限定芒果大福，酸甜滋味今夏最對味；B1還有「Good Mall龜毛集品」首度來到巨城，使用SPF生食等級雞蛋製作蛋捲、蝴蝶酥等小點，吃得美味又安心。

文青風日式飯糰「一口丹」、台中太陽餅名店「太陽堂」、7樓桃園甜點店「Skono司康」、人氣團購零食「椒麻師傅」也將快閃巨城，炎炎夏日好去處就到巨城吹冷氣嘗新鮮。

另，周末活動也別錯過，6月全新企畫有別於以往表演形式，邀請街頭藝人與校園好手聯合演出延續藝術感動，6月22日、23日、25日於1樓噴水池廣場，有「唐靖淵」X「大豐國小」、「亞當先生」X「張軒、哈士奇」以及「閻沛汝」X「汪亭絹」的全新組合，帶來獨樹一格的特技表演，饒富街藝傳承意味。

同時間於1樓室內廣場還有「阿Mall ＆ Mall妹挑戰賽」，邀請粉絲們一起互動玩樂享好禮；巨城活動豐富，公益事業也不遺餘力，6月24日將於中央路廣場舉行「Big熱血」捐血活動，歡迎民眾享受連續假期之餘也一同為血庫盡心力。

此外，巨城好玩好逛，HAPPY GO點數也超好用，即日起至6月28日於巨城APP「點數兌換區」可參加扣點抽獎及扣點換購活動，扣HAPPY GO點數10點有機會抽中「小琉球3天2夜套裝行程」或可扣200點兌換「OUTDOOR指定品牌抵用券」。