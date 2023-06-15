端午連假即將到來，高鐵台中站周邊及東海商圈等觀光景點交通運量龐大，警方必須堅守崗位維持治安及交通順暢。台中市政府警察局烏日分局分局長尤啓南體恤警察同仁，日前特地準備700顆熱騰騰的肉粽及應景香包，讓許多連假不能返家的警察同仁們一同感受節慶氣氛。

尤啓南表示，警察工作全年無休、不分晝夜的執勤，還要面對各種突發狀況，協助民眾解決各種問題，備其辛勞。因此特地在端午前夕送上珍「粽」祝福及香包，慰勞員警同仁們並加油打氣，同時也祝福所有警察同仁與家眷端午佳節愉快、闔家平安。

員警在品嚐後大讚粽子十分美味，佩戴起香包讓值勤平安順利，這份暖心之舉，讓員警們感到無比溫馨，直呼「暖胃又暖心」。

烏日警分局呼籲，民眾歡度端午連續假期時，養成辨識詐騙思維，警政署結合警廣等單位，邀請百工百業人士拍攝防詐宣導影音，透過在各場域密集播放，以及廣為推播影音給民眾，加深民眾反詐意識。另外，民眾如外出或返鄉時，務必注意行車安全，切勿酒後駕車及飆車，平安出遊，度過快樂的假期。