今天是24節氣的夏至，各地高溫炎熱，台北盆地及花東縱谷易有38度極端高溫，體感溫度達42度。明天起就是端午連假，明、後天（22、23日）午後對流發展旺盛，西半部、東北部及其他山區有局部較大雨勢機率；周六、日（24、25日）各地多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及東半部山區也有雷陣雨。

中央氣象局發布高溫資訊，西南風影響，天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風機率，中午前後花蓮縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率；雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；基隆市、台北市、新北市、桃園市及高雄市為黃色燈號。

根據氣象局鄉鎮預報資料顯示，今天台北市及花蓮市中午前後體感溫度達42度，台東縣也有41度，提醒民眾外出活動應做好防曬的保護並多補充水分，以避免中暑。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今台灣在暖氣團內，天氣晴朗炎熱，午後近山區偶有局部短暫雷陣雨。各地氣溫：北部24至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至38度。

明天、周五受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，清晨中南部偶有零星飄雨，午後近山區有局部短暫雷陣雨；氣象局指出，午後對流發展相對旺盛，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且有局部較大雨勢的機率。

周六至下周二（24至27日）台灣附近漸轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後也有局部短暫雷陣雨。