今天是24節氣的夏至，是一整年當中白晝最長、黑夜最短的時刻，清水孟國際塔羅小孟老師列出夏至6禁忌，提醒民眾不要剃頭、忌到炎熱的地方、勿詛咒罵人、不宜溫差大或喝冰飲，另外也不宜穿紅色衣物，以防心煩氣躁，其他人看了「想發火」。

小孟老師指出，夏至到來象徵梅雨季節結束，將伴隨著更多颱風，氣候炎熱難耐，因此古人會在夏至之後吃些消暑食物，像是綠茶、苦瓜、冬瓜、茄子、小黃瓜等；另外古代有句諺語「冬至湯圓、夏至麵」，夏至可多吃麵，因為這時期小麥新鮮，有降火開腸胃效果。

小孟老師也列出夏至6禁忌，首先忌剃頭，民間相傳夏至當日剃頭，太陽照射太強容易頭暈、頭皮曬傷，導致運勢下滑，嚴重還會破運、衰事纏身；再來忌到炎熱地區，像是操場或空曠處，以免太陽太大引起身體不適。

第三忌詛咒罵人，夏至天氣炎熱，容易發脾氣或與人結怨，導致官司事非變多；另外忌溫差大，以免感冒；也別喝冰水與冰品，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩或耳鳴。

最後，小孟老師提醒「夏至忌紅」，不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，「其他人看了也容易發火」。

小孟老師另外提供夏至開運方法，中午11點至下午1點間拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表「九五至尊」，再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘即可，最後將碗裡的硬幣隨身攜帶，9天後存入銀行就能讓財運大旺。

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