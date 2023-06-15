這是戚繼光艦首次到訪菲律賓，也是菲律賓總統小馬可仕上任後首次有中國海軍艦艇到訪。

根據中國官方解放軍報，戚繼光艦是執行遠海遠域實習訪問任務，14日上午抵達菲律賓首都馬尼拉，開始進行為期3天的友好訪問。當天早上，戚繼光艦航行至馬尼拉港外海，與菲方艦艇會合，進行過航演練。

報導指出，訪問期間，中方任務指揮員將拜會菲海軍司令及國防部官員，參加菲海軍組織的歡迎晚宴。出訪官兵將參觀菲海軍艦艇，與菲海軍官兵展開文體交流活動。靠泊期間，戚繼光艦將組織艦艇開放活動和甲板招待會。

另據中新社，今年5月15日，中國海軍新型遠洋綜合訓練艦戚繼光艦搭載476名海軍學員和官兵，從遼寧大連某軍港解纜起航，執行遠海遠域實習任務並訪問越南、泰國、文萊、菲律賓等國家。

菲律賓總統小馬可仕曾矢言，隨著中國海上動作頻頻，南海地區動蕩情勢加劇，但馬尼拉當局「一寸（領土）都不會丟失」。

小馬可仕去年6月底上任後，菲美安全合作急劇升溫，但小馬可仕本月初說，馬尼拉當局外交政策將保持中立，不向華府或北京靠攏。