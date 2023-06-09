土星是吠陀占星最大業力凶星，台灣首席吠陀占星師李靜唯指出，一旦逆行就會離地球更近，所展現出「因果報應」的力量會更加強大；行星在逆行之前會停滯數天或數星期，這段「停滯期」對全球所引發的連鎖效應特別引人注目！李靜唯也提醒，6／18土星即將逆行，未來5個月金牛座、摩羯座、獅子座及巨蟹座容易業力爆發。

李靜唯表示，6／18土星即將逆行，6／2印度就爆發史上最大火車對撞事件，近300個家庭破碎；6／6烏克蘭水壩被炸毀，數萬人流離失所，恐爆車諾比核災之後最大生態災難。而台灣繼5億高中生詭異命案之後，6／7又爆出新北貴族幼兒園幼童被下藥令人髮指的新聞。

李靜唯指出，由於位於水瓶座的土星同時跟牡羊座的「木星計都羅喉（拉胡）」以及「火星」產生相位，土星是災難死亡長期傷害，也象徵「限制、延遲、否認」，與木星合相則有擴大業力之象，再加上計都羅喉火星皆是「分離行星」，土星雖凶，卻也是一顆提醒人類需要內省的行星，而土星逆行的能量將會撼動大至整個地球的反撲，小至個人內在逐漸覺醒及反思的過程。

李靜唯老師指出，在這段長達5個月「土逆」時間，吠陀占星有幾個星座要特別注意業力引爆。

1、事業業力爆發

金牛座（5／15～6／14）

下半年工作上長期累積的壓力及弊端會在這段時間反覆爆發，尤其要注意與股東團隊或朋友之間的衝突及是非，會讓你身心俱疲，進退失據。

開運色彩：柔和溫潤的奶油色、鵝黃色。

開運植物：黃玫瑰、香水百合。

開運寶石：琉璃、翠玉。

2、金錢業力爆發

摩羯座（1／15～2／14）

財務上的困難已非一日之寒，也許是之前累積的債務或是投資破財缺口，下半年工作變動性也大，宜穩紮穩打，切忌不要太過投機。

開運色彩：黑色、深綠色。

開運植物：亞麻子、車前草。

開運寶石：花崗石、綠松石。

3、感情業力爆發

獅子座（8／15～9／14）

下半年容易和前任或舊情人牽扯不清，分分合合，剪不斷理還亂，這代表你們之間有很深的因果，如何將前世的孽緣在今生化為善緣才是最重要的。

開運顏色：金黃色。

開運植物：向日葵、檸檬樹。

開運寶石：紅寶石、金飾。

4、健康業力爆發

巨蟹座（7／15～8／14）

下半年容易舊疾復發或慢性病纏身，身心狀況不佳，尤其是胃’消化系統或膽囊，女性則要注意乳房及卵巢生殖系統，也要小心容易情緒化破財。

開運顏色：水藍色、珍珠白。

開運植物：蓮花、黃瓜、胡瓜。

開運寶石：珍珠、銀飾。

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