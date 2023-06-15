有些人一旦談戀愛，就會變得很專情，甚至認真過頭，視結婚為終極目標，反而讓另一半很有壓力。《靈匣網》近日分享4個戀愛時很在乎細節的星座，他們會從各方面了解另一半，觀察雙方是否合適，但過於在乎細節反而變成分手導火線。

▎摩羯座

摩羯座個性務實，面對感情也是如此，擇偶時非常謹慎，一旦與心儀對象確認關係，就會認真看待每個細節，剛交往時考慮到未來，例如是否適合結婚、價值觀是否相似等，並透過觀察對方的行為、言語和態度來判斷，反而會忽略戀愛的過程，讓對方誤以為自己未被受重視，最終因壓力太大而提分手。

▎處女座

處女座凡事都追求完美，非常注重細節與規劃，面對感情相當專一，希望能找到和自己規劃未來的對象，交往過程中會試圖了解對方的性格、家庭背景、職業規劃等，甚至變得有些吹毛求疵，過於追求細節，導致處女座談戀愛時有些死板，過程中不斷強調結婚的重要性，讓伴侶感覺壓力很大。

▎天秤座

天秤座的戀愛觀很成熟，清楚知道自己要什麼，談戀愛時很在乎伴侶的感受，會盡力滿足對方，而追求平等的他們，當然也會要求獲得同樣回報，認為這樣才是健康的戀愛關係，交往初期會過於追求平衡，計較對方與自己的付出是否一樣，還會暴露自己「想婚」的念頭，對方最終可能吃不消而離開。

▎金牛座

金牛座很注重穩定與安全感，愛情觀比較傳統，一旦確定交往關係，就會變得很認真，希望這段感情能發展成結婚，甚至開始為未來做準備，例如努力存錢、買房等，若雙方有結婚共識，確實是很好的伴侶，但對方若沒有結婚打算，反而會被強烈的渴望嚇跑，建議金牛座應享受戀愛過程，尊重伴侶的意願，結婚順其自然。