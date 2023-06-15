大陸一名馮姓女網友近日在公眾號訟訴，自己在福建漳州市東山縣陳城鎮一間民宿休息時，竟被民宿老闆闖房猥褻。引發外界關注。對此，陳城派出所今（14日）證實稱，公安機關對該案件已處理完結。當地村委會則回覆，已終止與民宿經營者李某的一切合作。

《上游新聞》報導，馮女在文中提到，自己是一名即將畢業的研究生，答辯完畢後，朋友帶她去到東山陳城鎮後姚村一間民宿玩，老闆李某接待了他們。上到民宿2樓進門並鎖上防盜鎖扣後，由於極度疲憊加頭暈，馮女就直接躺在床上睡著了；淩晨2時左右，李某上到2樓，打開窗戶，把防盜鎖扣打開，並把燈關了，進門作案。

據馮女文中所述，她熟睡中感覺有人在摸自己的手，睜眼驚見李某的臉湊了上來，接著撫摸自己大腿。馮女不敢有所動靜，翻身後民宿老闆又走了過來，繼續對其實施猥褻。這樣的翻身經歷了2個輪回，對方2次逃跑又2次回來，始終沒出房間。第3次返回，對方的猥褻更加變本加厲，開始親女子的手背。

除了發文，馮女還曬出入住民宿的圖片，淩晨向朋友多次發出「救命」的微信信息，以及警方受理案件的回執、行政處罰決定書，同時PO曬出向法院提起訴訟的案件受理通知書等。經警方查證，發現李某猥褻行為屬實，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十四條之規定，決定對其處以行政拘留8日。

對此，村委會一位吳姓負責人回應，對於此事，鎮上也相當重視，公安機關之前就有進行處理。李某並非後姚村人士，而是該村一間民宿老板，事情發生後，經過研究決定，村裡已經終止了跟李某的一切合作。

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