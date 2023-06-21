最新爆料者，透露被性侵時未成年。（小紅老師提供）

又有受害者爆料被NONO性侵。（小紅老師提供）

台灣演藝圈「＃Metoo」風波繼續延燒，NONO（陳宣裕）遭多位女網友爆料曾遭他性騷擾，小紅老師今（21日）召開記者會，說陸續收到近20位受害者的訊息，其中有2位女性被侵入性性侵，另外還有幾位被指交。記者會後，小紅老師陸續提供受害者訊息，驚見另外2名女性也曾遭NONO性侵，最小受害者年齡僅15歲。

小紅老師說，記者會後又陸續收到被害者訊息，第3位爆料者透露10多年前，她年僅15歲，「當時我未成年，才15要16歲，也有被他帶到內湖的家裡，因為知道我處女，也只敢在洞口摩擦」，她說，當時不敢講，直到長大才意識到原來當時的情況不對，並另外爆料NONO有戀腳的癖好。

第4位爆料曾遇性侵的受害者說，事發至今已經有10幾年，她跟NONO透過交友網站認識，在NONO家中的樓中樓被性侵，「是粗短型，連床都不給躺，應該是怕他老婆發現」，事發後，受害者嚇得封鎖NONO。

今早的記者會，小紅老師先是透露2名女性曾被性侵，第1位為百貨公司櫃姐被拖到無障礙廁所性侵，「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，並表示事發在2015年，NONO的女兒剛出生。

第2位遭到性侵的女性，是在2011年受到傷害，她說當時NONO也用同樣的方式搭訕、要電話，並藉機送她回家，結果一上車就開始毛手毛腳，「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」。

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