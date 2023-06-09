巨大（9921）集團受到歐美市場中低價自行車尚在拚庫存去化影響，5月合併營收77.14億元，年減3.35％；前五月集團累計合併營收348.86億元，年減3.45％。巨大9日股價收在205元，小跌0.5元。 巨大集團表示，5月份自有品牌銷售表現，依原幣計算，捷安特中國因內銷市場需求強勁，銷售持續暢旺，營收較去年同期成長超過八成；捷安特歐洲及美國受到中低階產品銷售趨緩影響，營收皆較去年同期下降。