央行今年第一季理監事會公布，預測今年經濟成長率為2.21％，本季下修至1.72％；今年第一季預測今年消費者物價指數（CPI）為2.09％、核心CPI同為2.09％，本季則上修至2.24％、核心CPI則為2.38％。
展望下半年，央行指出，預期原油等原物料價格較上年為低，國內相關進口物價回降，商品類價格續呈回軟；惟娛樂服務價格走高，加以食材與人力等成本上揚，推升外食價格，致服務類價格居高。
台灣中央銀行15日下午舉行第一季理監事會議，央行會後宣布利率決策按兵不動，跟進美國暫停升息；並公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率為1.72％，而今年消費者物價指數（CPI）年增率則上調為2.24％、核心CPI則為2.38％。
央行今年第一季理監事會公布，預測今年經濟成長率為2.21％，本季下修至1.72％；今年第一季預測今年消費者物價指數（CPI）為2.09％、核心CPI同為2.09％，本季則上修至2.24％、核心CPI則為2.38％。
展望下半年，央行指出，預期原油等原物料價格較上年為低，國內相關進口物價回降，商品類價格續呈回軟；惟娛樂服務價格走高，加以食材與人力等成本上揚，推升外食價格，致服務類價格居高。
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