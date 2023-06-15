SYM百搭輕穎車CLBCU全新上市，CLB代表「COLIBRI蜂鳥」，和蜂鳥一樣有輕巧靈活的特性，CLBCU以SYM獨家EnMIS引擎系統為基礎，車身設計上考量用車情境，以提升使用舒適與便利性為主訴求，打造出百搭各式女性的都會流行車款。

SYM為因應不同使用族群的需求，自2018年起陸續推出BT旗艦系列、Fiddle時尚復古系列、4MICA多功能車款、全新迪爵國民神車等多元車款。為持續滿足不同的消費客群，SYM再推出全新的產品線「CU」系列，分別代表「跨界Crossover」＆「獨特UNIQUE」，CU系列除延續SYM的創新精神以外，更加考量騎士生活體驗需求，並結合人因工程、創新、機能平衡的高VP值。

百搭輕穎車CLBCU，此次推出五款車色「極光銀」、「糖果粉」、「淡鹽藍」、「幻夢藍」、「仙氣白」，並導入SYM多層噴塗工法讓車殼在不同光線下呈現不同的色澤；並採用全新EnMIS科技，輕快省油，其中省油方面，節能新科技60.9KM/L，搭配上 6.5L超大油箱，一桶油騎乘約25天。

CLBCU擁有最輕巧的外型，也兼具最有深度的內在。輕量化車身設計，車重僅94kg(扣除汽油重)，同級最大車廂空間，22.5L行動行李箱可放入GP-5樂高帽；同級最大腳踏空間264mm，20吋行李箱可隨意移動。新車也主打獨家可旋轉後照鏡、煞車拉桿優化、配備Keyless、QC 3.0快充等。

CLBCU上市首購價，CB2.0版7.68萬元(不含牌險，已扣除購車金)；Keyless版7.98萬元(不含牌險，已扣除購車金)，再享首購好禮3重送。