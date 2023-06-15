政壇近日性騷爭議連環爆，今(15日)有一位自稱是前立委「3Q哥」陳柏惟的女性指控，20歲擔任陳柏惟志工時，曾被陳柏惟用左臉蹭她右臉，還說「找妳當我的代理孕母」。陳柏惟隨即道歉並表示深刻反省，還說自己「沒有資格成為一個民意代表候選人」。PTT鄉民表示「難怪都沒出來打朱學恒」、「這個是具有台灣價值的玩笑」、「我也曾經很支持3Q，沒想到綠色的這類人很多」、「開黃腔本來就是性騷擾」。

今(15日)有女志工爆料指控，聲稱20歲時擔任陳柏維的志工，有一次下車時，陳柏惟用左臉蹭了她右臉，並且在耳邊用氣音說「掰掰」。還說陳曾多次向她說出帶有性暗示的話語，包括「按摩可以助興，出錢讓妳去學按摩」、「找妳當我的代理孕母」、「走啊！敢不敢汽車旅館」等。

對此，陳柏惟也隨即在臉書發布道歉聲明，「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」、「我很抱歉，深刻反省是我唯一能做的事！」

PTT鄉民表示「台灣的社會風氣真的要下架民進黨才會好」、「喔哇，原來只差堂哥一點點」、「朱學恒死對頭，難怪都沒出來打落水豬，就因為自己也是同好」、「他原本今年要選台中艱困選區吧？」、「我也曾經很支持3Q，沒想到綠色的這類人很多」、「這個是具有台灣價值的玩笑，大局為重啊」、「表兄弟都對女志工出手」、「只有這位不讓人意外」。

還有人說「他聊天方式比較像釣魚，釣到就上，沒釣到就裝皮皮沒事」、「這對話很像早年那種垃圾email文章，專教人怎麼泡妞，一邊欣賞魚上鉤緊張的樣子」、「開黃腔本來就是性騷擾啊不然呢」、「又挖出一隻哥布林」、「隨時準備灌注台灣價值到別人身上」、「噗浪很多迷妹很哈他欸，之前被罷免的時候很多人跳出來喊心疼」、「范雲、林靜儀，該出來譴責了吧」、「民主轉骨湯(X)，民主極樂湯(O)」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。