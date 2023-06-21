台灣演藝圈「＃Metoo」風波繼續延燒，小紅老師日前在臉書指控男星N哥性騷擾，網友根據線索將矛頭指向NONO（陳宣裕），日前NONO透過經紀人否認，表示沒有印象。她今（21日）召開記者會，說明親身經歷及Po文後陸續收到近20位的爆料，其中被侵入性性侵的有2位，另外還有幾位被指交得逞。

小紅老師坦言，提告要集結更多受害者資訊，很多東西沒有足夠證據，所以目前還在考慮中，希望NONO認錯道歉，「現在就是一句道歉都沒有，完全沒有，我那時候還以為他會跟我對質」。對此，NONO經紀人表示稍晚將發布聲明。

小紅老師在記者會中提到NONO老婆朱海君，針對她日前的「13、14年前朱海君還不認識NONO，不知道要回應什麼」、「NO哥都沒有印象了！海君要回應什麼？」等，她坦言並不相信此一說法。

她說，據NONO的貼身友人得知，NONO與朱海君交往多年，「可是其實他們已經交往很久了，其實他老婆當時是他的女朋友」，她說，她與Amber被性騷的時間點，NONO都正與珠海交往，「她如果說她知道的話，她就是加害者，可是如果她不知道，她可能也是受害者，因為她一直被另一半欺騙。」

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