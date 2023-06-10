今日是第4屆海洋國家日，選在高雄流行音樂中心舉辦，蔡英文總統由高雄市長陳其邁陪同到場，陳其邁表示，特別感謝蔡英文，給予高雄在海洋相關建設上的大力支持，做為一個海洋城市，也有責任跟中央共同努力，讓海洋更加美好。蔡英文表示，國家海洋日主題是「海洋星球，躍升主流」，政府要積極處理海洋汙染，兼顧環境永續同時，打造優質海洋產業發展環境。

陳其邁指出，高雄幅員遼闊，最南邊是高雄市代管的南沙、東沙群島，而台灣原住民與南太平洋國家同一個來源，不僅在文化、歷史、海洋永續，都有很強的連結，也再一次見證作為一個海洋國家、海洋首都高雄，擁有多元、燦爛海洋文化感到驕傲。

陳其邁表示，特別感謝蔡英文，在高雄大力給予建設及支持，做最堅強後盾，尤其在興達港海洋產業園區，總共中央投注42億資源，並支持國家船模實驗室選在興達港，共投資32億，也與前行政院長蘇貞昌，在前鎮漁港，補助高雄80億改造。

陳其邁說，面對嚴峻挑戰，最重要課題在於如何讓海洋永續，可以從減碳、固碳、碳匯，邁向2050年淨零排放路上，海委會扮演重要角色。國際海洋日帶給我們很多省思，做為一個海洋城市，也有責任，跟中央配合共同努力，讓海洋更加美好。

蔡英文表示，5年前創立海洋委員會，將處理海洋事務的層級提升到中央，展現出國家隊海洋重視，也象徵台灣航向世界的精神，這次國家海洋日讓更多朋友能親近海洋，認識海洋。

她說，今年國家海洋日主題是「海洋星球，躍升主流」，呼應聯合國世界海洋日主題，提醒我們潮汐正在變化，大家有責任一同保護海洋。這些年來政府陸續推動有關保護海洋政策，上月完成海洋汙染防治法修法，對造成海洋汙染的行為，最高從罰緩從150萬提高至1億，政府也將開始徵收海洋汙染防治費，成立海洋汙染防制基金，專款專用，提供給海洋汙染防治工作。

最後她表示，上月《海洋產業發展條例》完成立法，明文規定政府應編列推動海洋產業預算，鼓勵人民從事海洋活動，對海洋事業給予適當輔導、協助、獎勵以及補助，這些代表政府要積極處理海洋汙染，兼顧環境用續同時，打造優質海洋產業發展環境；設下目標，觀光人次達600萬，這個任務拜託高雄多出力，有永續海洋，才有永續的台灣，一起守護海洋，帶領台灣航向世界。