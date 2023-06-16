新竹林區管理處國家森林志願服務隊今年度「志願服務週」系列活動，日前由國家森林調查監測志工隊，與國家森林環境維護志工隊攜手打頭陣，在苗栗縣馬那邦山登山步道以「山林教育宣導─登山安全及務痕山林」為主題，邀請國立苗栗高農森林科師生29人，來到步道體驗自然，並沿途撿拾垃圾，以實際行動體現無痕山林的精神。

活動由國家森林志工向學生宣導登山安全及無痕山林理念拉開序幕，接著由志工引領學生們進入步道進行自然體驗，並沿途撿拾垃圾，以實際行動體現無痕山林的精神，讓參與活動的學生與師長同時能認知登山安全、無痕山林理念及實際參與等。

新竹林區管理處國家森林志願服務隊徒手維護森林步道。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

接下來，新竹林管處國家森林解說宣導志工隊在東眼山國家森林遊樂區，以「自然體驗」為主題，籌辦相關系列活動，特別邀請苗栗縣通霄鎮新埔國小學生及師長共35人參加。

新竹林管處國家森林志願服務隊自1996年成立迄今，已招募解說宣導、環境維護及調查監測等3類型志工，截至目前在勤志工總人數多達251人，主要由具服務熱忱的社會人士組成，完成專業解說導覽、手作維護及林野巡護等訓練，具備豐富的相關知識與技巧，協助林管處於各育樂場域及國有林地等進行環境教育、設施維護及森林保護等工作。

新竹林管處國家森林志工隊每年都發起「志願服務週活動」，主動尋找弱勢服務對象，提供山林保育、手作體驗及帶團導覽等志願服務模式。今年度持續串連起新竹林管處解說宣導、環境維護、調查監測三類型志工隊發起志願服務週系列活動，分別在苗栗縣馬那邦山登山步道及東眼山國家森林遊樂區，以「山林教育宣導─登山安全及無痕山林」及「自然體驗」為主題，引領學生與志工夥伴共同體驗愛林、環教的樂趣。

新竹林管處表示，國家森林志工表現卓越，去年共計在各育樂場域服務遊客45萬餘人次，手作步道維護488餘公尺，協助破獲1件人贓俱獲盜伐案件。藉由志工夥伴的無私奉獻，向受服務學校傳達無痕山林、為地球多留一座森林等理念，讓大家更瞭解並落實「世界環境日」的宗旨，為我們的環境共盡一份心力。