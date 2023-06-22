民眾黨台北市議員張志豪昨（21日）指控，黨團在15日舉行「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑」記者會，但台北市副市長李四川卻告訴北市局處同仁不要參加，怒轟此舉逃避討論與監督，要求李道歉。而李四川今在臉書怒批，現在市府是在幫前朝善後，怕市府同仁參加記者會為難，前一天也告知了民眾黨團，還請台北市民評評理。對此，李四川昔日的老上司韓國瑜也出面力挺，稱李四川勇於直球對決，「無欲則剛，佩服佩服」。

李四川今天在臉書發文提到，自己因為沒有出席民眾黨記者會一事，很多人給他安慰，但針對北藝(台北藝術表演中心)賠償款一事，蔣市府幫前朝柯文哲善後卻還要被質疑，「那是不是以後善後的人，都要再幫他們釋疑？不然就要向他們道歉。」

李四川還強調，他當了將近40年公務員，認識自己的人都知道其施政不分藍綠黨派，這事跟選舉無關，只爭個是非，請台北市民評評理，「如果不是為了市民，要將那個前朝八年都無法完成的大巨蛋完成，我何必受這樣的鳥氣。」

看到昔日高雄市長任內的老部下喊冤，韓國瑜也來留言送暖，稱「四川辛苦了，選擇直球對決，直接訴諸台北市民的公評，確實罕見。唯有大仁，大智，大勇者，敢義無反顧為之，真的印證了古話；無欲則剛，佩服佩服。」

韓國瑜在李四川臉書留言。（圖取自臉書）

不少網友看到韓國瑜的留言，也表示「誰該扛的責任，就該誰負」、「川伯和市長一樣，會心疼辛苦的團隊隊員受到委屈，川伯加油，市民都有在看」、「問政請理性客觀，民眾黨議員要作秀，找勤勉無私的李四川副市長是找錯人了，不要為難李四川副市長和局處市府團隊」、「最強團隊、無欲則剛、韓市長、川伯端節愉快」、「韓市長有情有義，力挺昔日同僚，好樣的」。而除了韓國瑜之外，台北市長蔣萬安也站出來表態，「川伯辛苦了，我們要一起力挺基層同仁」。