國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（28）日接受專訪，大談北市立委選情，除透露已與高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰見過4次面外，更直言國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧在士林、大同的選情出乎原先預料之外的好，會努力朝「八仙過海」的最大目標邁進。

游淑慧、國民黨立委參選人張斯綱日前曾表態，希望請民眾黨主席柯文哲站台，引起黨內議論，黃呂錦茹今日在《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪時也被問到此題，她首先以候選人心態分析，當然是越多人幫忙越好，就算是綠營的要來站台也能接受；但她也說，若以政黨對決方面則會有疑慮，因柯仍是總統參選人，如果請對方站台，要考慮最後是否會有藍營的票被對方拉走，因此她本人到目前為止是不贊成請他黨政治人物幫忙的。

「游淑慧選情看好，現在地方上很歡迎她！」黃呂錦茹提到，雖然大同區對於國民黨來說是艱困選區，但還是要看個別「產品」，民進黨候選人王世堅的經營相對來說有點鈍化，且年紀也比較大，而游淑慧年輕、經營較全方位，原本空戰能力就強，如今針對陸軍努力，本來到陌生選區時可能會被冷漠對待，但出乎預料的是，地方上大家都認識、喜歡游，還會搶著要跟她拍照，給了游很大的信心。

黃呂錦茹指出，游淑慧在台北市前市長郝龍斌時代就是一個寶貝，特別聰明又看得懂所有公文，且視角非常尖銳，能夠從不同角度分析事件，危機也都能預測到，才會連柯文哲過去被她質詢時都「皮皮剉」。

黃暐瀚追問，若連士林、大同都有機會贏，那北市是否能「八仙過海」？黃呂直言不敢說百分之百，但已經有算過票，區塊上也已經開始協助整合，會全力以赴幫忙，「當然會希望八仙過海，哪一個政黨不想要？那是最大目標，我們從不放棄」。