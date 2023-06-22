旅宿業喊缺工，勞動部再補助辦訓費用！據觀光局評估，目前旅宿業缺工人數達3000人，為滿足業者需求，勞動部除了祭出勞工就業最多可領15萬6000元的就業獎勵外，更提出預算逾千萬的「專案缺工職業訓練試辦計畫」鼓勵缺工產業「先僱後訓」，每人每月最多補助1萬5000元、最長補助3個月、每年最多補助100萬元。

勞動部除了祭出勞工至缺工就業最多可領15萬6000元的就業獎勵外，更提出預算逾千萬的「專案缺工職業訓練試辦計畫」鼓勵缺工產業「先僱後訓」，每人每月最多補助1萬5000元、最長補助3個月、每年最多補助100萬元。（報系資料照）

雖然受到整體景氣下滑，製造業人力招募較為保守，但據勞動部調查指出，第三季人力淨需求仍達6萬147人，且如運輸及倉儲業、住宿及餐飲業與支援服務業等內需服務業人力需求更持續維持在高點。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，疫後改善缺工擴大就業方案包括「獎勵勞工就業」及「鼓勵雇主僱用」，獎勵勞工就業由「專案缺工就業獎勵試辦實施要點」，為了鼓勵僱主先僱後訓，因此補助工作崗位訓練費，預估補助500人、編列1800萬元預算。依該要點指出，缺工行業開訓後最長可開訓3個月，每月依特定地區與否補助1萬2000元至1萬5000元不等，每個位最多每年最多補助100萬元。

但沈文麗說，由於鼓勵僱主先僱後訓補助性質與僱用獎勵措施及交通部的「穩定接待國際旅客服務量能實施要點」性質相仿，因此同時只能擇一請領。

沈文麗提及，除了先僱後訓外，也鼓勵勞工參加訓練，只要失業者參與缺工工作所需技能相關的專班，結訓後再發給5000元、特定地區再加發3000元，如果勞工是如中高齡者等特定對象訓練費用還能全免，盼鼓勵更多失業者擁有相關技能。