可麗兒清潔工坊由庇護工場今年步入第5周年，目前安置8位身心障學員。（周麗蘭攝）

24歲青年簡華宏雖然是身心障礙者，但認真打掃使命必達的態度與工作品質， 讓日商電子公司指名要他代班打掃。簡華宏本月從可麗兒清潔工坊庇護工場「畢業」， 進入一般清潔公司工作， 縣長張麗善28日特別為他祝賀。

簡華宏就讀高職時，每天從斗六市通勤到北港農工，畢業後曾在餐飲業服務，他因不善表達，遭到霸凌與誤解。

雲林縣政府勞工處2019年幫他轉介到可麗兒清潔工坊庇護工場，他學習態度認真，雖然速度雖慢了點但很有耐心，每次場方接案，他總能仔細完成工作，後來有機會到雲林科技工業區的一家日商電子公司代班清潔， 工作品質大受稱讚， 該公司指定他代班。

可麗兒清潔工坊場長李慧青表示，簡華宏有心要工作，去年甚至以90幾分高分通過考試，取得「病媒防治專業技術人員」證照，他高興地跳著進辦公室說「我考過了、我考過了」，大家都很感動。

簡華宏這個月將從可麗兒畢業，進入到約書亞環保公司擔任正職， 薪水從1萬6000元升為 2萬6400元，他也是可麗兒的第一個畢業生。

雲林縣長張麗善28日頒獎祝賀他，他以幾乎聽不到的聲音說「薪水要交給媽媽。」

張麗善表示，雲林縣現有8家庇護工場，6都以外設置最多的縣分，目前還有2家， 分別是農產加工、 農產品包裝行業在輔導設立中。