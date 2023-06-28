24歲青年簡華宏雖然是身心障礙者，但認真打掃使命必達的態度與工作品質， 讓日商電子公司指名要他代班打掃。簡華宏本月從可麗兒清潔工坊庇護工場「畢業」， 進入一般清潔公司工作， 縣長張麗善28日特別為他祝賀。
簡華宏就讀高職時，每天從斗六市通勤到北港農工，畢業後曾在餐飲業服務，他因不善表達，遭到霸凌與誤解。
雲林縣政府勞工處2019年幫他轉介到可麗兒清潔工坊庇護工場，他學習態度認真，雖然速度雖慢了點但很有耐心，每次場方接案，他總能仔細完成工作，後來有機會到雲林科技工業區的一家日商電子公司代班清潔， 工作品質大受稱讚， 該公司指定他代班。
可麗兒清潔工坊場長李慧青表示，簡華宏有心要工作，去年甚至以90幾分高分通過考試，取得「病媒防治專業技術人員」證照，他高興地跳著進辦公室說「我考過了、我考過了」，大家都很感動。
簡華宏這個月將從可麗兒畢業，進入到約書亞環保公司擔任正職， 薪水從1萬6000元升為 2萬6400元，他也是可麗兒的第一個畢業生。
雲林縣長張麗善28日頒獎祝賀他，他以幾乎聽不到的聲音說「薪水要交給媽媽。」
張麗善表示，雲林縣現有8家庇護工場，6都以外設置最多的縣分，目前還有2家， 分別是農產加工、 農產品包裝行業在輔導設立中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。