為配合行政院促進公共運輸使用方案，並提供自由行旅客抵達在地之旅運服務，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處於今(28)日上午在金門縣政府舉辦「交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務」說明會，若通過申請合格之業者，每案每年最高可補助新台幣30萬元，最長得補助2年，以振興在地觀光產業。

說明會由交通部北觀處長方正光(中)主持，協助位處交通不便之旅宿，提升旅客搭乘公共運輸意願。(于家麒攝)

說明會由交通部北觀處長方正光主持，與會成員包括陳玉珍立委辦公室主任林孫全、金門縣政府參議許績鑫、金門縣政府觀光處處長李銘培、金門國家公園管理處課長吳宗穎、金門縣小客車租賃商業同業公會理事長李清泉、金門縣民宿旅遊發展協會理事長蘇莉云、金門縣旅館商業同業公會總幹事蔡冠群及在地多家小客車租賃業及旅宿業者共同參與。

「交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務」說明會今日上午於縣府舉行，吸引不少業者參加。(于家麒攝)

北觀處表示，在地接駁服務係提供自由行旅客抵達在地之旅運服務，協助位處交通不便之旅宿，鼓勵旅客搭乘大眾運輸至鄰近地區運輸場站(含鄰近景區交通站牌)，由旅宿業者與小客車租賃業者合作提供定時定點免費接駁旅客往返運輸場站至住宿地點之服務，以提升旅客搭乘公共運輸意願。

北觀處指出，該計畫執行期間為2023年7月1日起至2025年8月31日止。申請對象為與合法旅宿業合作並提供接駁服務之合法小客車(4人座、9人座)租賃業。補助條件則為申請對象須與旅宿業簽訂接駁服務契約達12個月以上，並限於運輸場站及住宿地點提供旅客免付費且附有駕駛之接駁服務；申請對象並應於接駁服務開始1個月前，檢附接駁服務契約草案及預估趟數(人次)向北觀處申請計畫辦理。

與會人員也針對在地接駁服務執行方式及相關規範條件等議題交流建議。(于家麒攝)

至於補助經費方面，依據北觀處說明，小客車租賃業與同一合作之旅宿業所簽契約實際支出費用，每案每12個月最高不超過新台幣30萬元，得補助24個月。

說明會中，與會人員也針對在地接駁服務執行方式及相關規範條件等議題交流建議，現場由北觀處團隊回復，亦將可行建言納入未來政策參採，歡迎符合資格之業者踴躍提出申請。